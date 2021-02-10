Прах звёздного стилиста Александра Шевчука захоронили на Украине

https://static.news.ru/photo/7ac456fe-6b95-11eb-9dcd-96000091f725_660.jpg Александр Шевчук Фото: alex_shevchuk_stylist/instagram.com

Стилист Александр Шевчук, работавший с Аллой Пугачёвой, Лаймой Вайкуле и многими другими звёздами, скончался в конце января. Прощание с ним прошло в Москве, но захоронить прах стилиста его родственники решили на Украине.

Его родственники с Украины решили кремировать Сашу, а потом урну с прахом увезти из России и захоронить на его малой родине. Мне очень жалко, что я не смогу ходить к нему на могилу, а для нас, православных христиан, это очень важно, — рассказала Dni.ru подруга Шевчука композитор Ирина Грибулина.

Прах стилиста покоится на старом городском кладбище Умани (Черкасская область).

Шевчук скончался 24 января. В этот день у него из-за аппендицита началось внутренне кровотечение и медики не смогли его спасти. Представители шоу-бизнеса, близко знавшие умершего, выражали свою скорбь и приносили соболезнования в соцсетях. Среди высказавшихся по поводу кончины Шевчука был Филипп Киркоров, поблагодаривший покойного за красоту, которую тот создавал.

Как писал NEWS.ru, друзья Шевчука рассказали, что стилист часто обижался на звёзд, с которыми работал. Так, Киркоров сотрудничал с имиджмейкером 10 лет, но иногда забывал поздравлять его с днём рождения, что крайне расстраивало Шевчука.