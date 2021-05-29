Появилось видео с места гибели 15-летнего внука звезды «Джентльмен-шоу»

https://static.news.ru/photo/ca570c44-c1fc-11eb-9897-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видео с места гибели 15-летнего внука известного юмориста, ведущего «Джентльмен-шоу» и депутата городского совета Одессы Олега Филимонова появилось в Сети. Роликом поделился Telegram-канал УНИАН.

На кадрах видно, как очевидцы пытаются помочь подростку и делают ему массаж сердца. Инцидент произошёл вечером 30 мая на баскетбольной площадке — внуку звезды стало плохо, и он упал. Врачи боролись за его жизнь на протяжении 45 минут.

У меня в семье случилось большое несчастье. Сегодня в 19:10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось, — написал Филимонов в Facebook.

По его словам, юноша не жаловался на здоровье. Он предположил, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Смерть наступила мгновенно. У внука никогда не было жалоб на здоровье, это был здоровый 15-летний мальчик, учился в мореходке, часто играл в баскетбол, потому что был высоким, — рассказал юморист в комментарии для «Сегодня».

Он добавил, что полиция начала расследование. Как отмечают очевидцы, подросток упал и начал задыхаться.

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