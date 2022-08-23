«Посмешище»: певец Наджиев оценил выступление Галкина в Польше Певец Наджиев назвал посмешищем выступление Галкина в Польше

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Российский певец Игорь Наджиев раскритиковал выступление юмориста Максима Галкина в Варшаве, назвав его глупым и недостойным. В беседе с изданием «Слово и Дело» он отметил, что после переезда за границу талантливый артист стал посмешищем. По его словам, Галкину стоит попросить прощения у Родины.

Это оскорбительно для огромного числа людей, которые непосредственно его же соплеменники. <...> Я думаю, что Михаил Задорнов бы не был счастлив за такие поступки Галкина, потому что он в свое время ему очень сильно помогал раскрыть себя именно как талантливого артиста. А сейчас талантливый артист превратился, к сожалению, в посмешище, — убежден музыкант.

Наджиев подчеркнул, что для него ориентирами являются русские артисты, которые поддерживали свою страну даже будучи в эмиграции. Он привел в пример Александра Вертинского, который после жизни за границей вернулся в Россию и, встав на колени перед зрителями, попросил прощения у Родины. Певец надеется, что и Галкин когда-нибудь «додумается сказать эти слова».

Максим Галкин, гастролирующий по Европе, ранее вышел на сцену в Варшаве в жёлто-синем костюме, показав, что занимает позицию Украины. Фрагмент из выступления он опубликовал в своём микроблоге. В Польше у юмориста запланировано несколько концертов.