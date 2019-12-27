Участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников не уходил из шоу из-за конфликта с продюсером «СТС» Вячеславом Муруговым, заявил представитель юмориста.
По его словам, Мясников продолжает принимать участие в проектах «Уральских пельменей», а также в сольном проекте с Андреем Рожковым,
Ранее NEWS.ru писал, что Мясников пошутил по поводу слухов о распаде команды. По его словам, нынешний тур «Уральских пельменей» можно назвать прощальным, поскольку на концертах юмористы готовы всех простить.
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