https://static.news.ru/photo/385741c6-28a9-11ea-a788-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Мясников - Официальная группа/vk.com

Участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников не уходил из шоу из-за конфликта с продюсером «СТС» Вячеславом Муруговым, заявил представитель юмориста.

По его словам, Мясников продолжает принимать участие в проектах «Уральских пельменей», а также в сольном проекте с Андреем Рожковым, передаёт URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что Мясников пошутил по поводу слухов о распаде команды. По его словам, нынешний тур «Уральских пельменей» можно назвать прощальным, поскольку на концертах юмористы готовы всех простить.