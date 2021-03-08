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Шоу-бизнес

Помолодевшая Долина в чёрном мини-платье произвела фурор на публике

01:17, 09 марта 2021 12
Лариса Долина Лариса Долина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лариса Долина произвела фурор, появившись на публике в эффектном образе на презентации песни Sugar участницы Евровидения от Молдовы Натальи Гордиенко. Коллеги певицы заметили, что она в свои 65 лет сильно похудела и помолодела.

Долина для мероприятия выбрала чёрное облегающее мини-платье, поверх которого накинула классический жакет. Образ артистки дополнили классические туфли-лодочки на шпильке, пишет KP.RU.

Представители шоу-бизнеса отметили, что лицо певицы заметно посвежело, а особенно подчеркнули тон кожи локоны, уложенные мелкими волнами. Дополнила свой образ певица модным колье в виде крупной цепи.

Накануне в Сети появилось фото преобразившейся Ларисы Долиной. Певица предстала заметно постройневшей и с новой причёской. Снимок выложила в Instagram дочь артистки Ангелина Миончинская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый и бывший муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской собирается подать в суд на Ларису Долину. Певцу не понравились высказывания певицы в его адрес, которые он посчитал оскорблением.

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