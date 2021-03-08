Помолодевшая Долина в чёрном мини-платье произвела фурор на публике

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Ольга Бузова выяснила, что оказалась заблокирована у Дарьи Палей — партнёрши Давы по шоу «Танцы со звёздами». Поющая ведущая уверена, что танцовщица не просто так поместила её в чёрный список в соцсети.

Бузова считает, что именно с Палей бывший жених Дава изменял ей, пишет StarHit. Ведущая «Дома-2» даже опубликовала по этому поводу пост, в котором подтвердила данную информацию. Как циклично. Все шлюхи,...