Помолодевшая Долина в чёрном мини-платье произвела фурор на публике

Лариса Долина произвела фурор, появившись на публике в эффектном образе на презентации песни Sugar участницы Евровидения от Молдовы Натальи Гордиенко. Коллеги певицы заметили, что она в свои 65 лет сильно похудела и помолодела.
Долина для мероприятия выбрала чёрное облегающее мини-платье, поверх которого накинула классический жакет. Образ артистки дополнили классические туфли-лодочки на шпильке, пишет KP.RU.
Представители шоу-бизнеса отметили, что лицо певицы заметно посвежело, а особенно подчеркнули тон кожи локоны, уложенные мелкими волнами. Дополнила свой образ певица модным колье в виде крупной цепи.
Накануне в Сети появилось фото преобразившейся Ларисы Долиной. Певица предстала заметно постройневшей и с новой причёской. Снимок выложила в Instagram дочь артистки Ангелина Миончинская.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первый и бывший муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской собирается подать в суд на Ларису Долину. Певцу не понравились высказывания певицы в его адрес, которые он посчитал оскорблением.