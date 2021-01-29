Бывший муж Началовой собирается судиться с Ларисой Долиной

https://static.news.ru/photo/600c2580-629e-11eb-bde2-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова и Дмитрий Ланской Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Первый и бывший муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской собирается подать в суд на Ларису Долину. Певцу не понравились высказывания певицы в его адрес, которые он посчитал оскорблением.

Долина нелестно отозвалась о солисте группы «Премьер-министр» в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале, когда был показан документальный фильм о Началовой. Она назвала Ланского «ничтожеством» и обвинила музыканта в том, что он испортил Юлии жизнь.

Эти слова сильно задели музыканта, из-за чего он планирует подать в суд на артистку, — цитирует бывшего продюсера группы «Иванушки» Олесю Сазыкину ФАН.

Гости ток-шоу, посвящённого Началовой подтвердили, что первый брак певицы ничего хорошего ей не принёс. Ланской якобы постоянно внушал артистке, что она толстая. В итоге Началова перестала есть и довела себя до анорексии, из-за чего у неё и начались проблемы со здоровьем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лариса Долина уверена, что первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской испортил жизнь певице. Она вышла замуж за солиста группы «Премьер-министр», блиставшего своей привлекательной внешностью, в 18 лет.