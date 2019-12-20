Вокалистку группы A-Studio Кети Топурию подозревают в новой беременности. Поклонники певицы отметили, что в последнее время она выбирает наряды свободного кроя, чтобы скрыть перемены, произошедшие с фигурой.
После недавнего выступления, где у артистки виднелся округлившийся животик, многие убеждены, что Кети скоро снова станет мамой, пишет StarHit со ссылкой на страницу фан-клуба певицы в Instagram.
33-летняя Топурия имеет дочь от бывшего мужа бизнесмена Льва Гейхмана. Несколько месяцев назад она перестала скрывать свои отношения с новым избранником — предпринимателем Львом Деньговым. Пара проводит вместе всё своё свободное время, и уже оба познакомились с детьми от предыдущих отношений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья перестала скрывать беременность и вышла в свет на премьере фильма со своим участием. Актриса снялась в ленте «Союз спасения», посвящённой декабристам.