https://static.news.ru/photo/3dcb4ff2-23ff-11ea-b05f-fa163e074e61_660.jpg Кети Топурия Фото: keti_one_official/instagram.com

Вокалистку группы A-Studio Кети Топурию подозревают в новой беременности. Поклонники певицы отметили, что в последнее время она выбирает наряды свободного кроя, чтобы скрыть перемены, произошедшие с фигурой.

После недавнего выступления, где у артистки виднелся округлившийся животик, многие убеждены, что Кети скоро снова станет мамой, пишет StarHit со ссылкой на страницу фан-клуба певицы в Instagram.

33-летняя Топурия имеет дочь от бывшего мужа бизнесмена Льва Гейхмана. Несколько месяцев назад она перестала скрывать свои отношения с новым избранником — предпринимателем Львом Деньговым. Пара проводит вместе всё своё свободное время, и уже оба познакомились с детьми от предыдущих отношений.