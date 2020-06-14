Поклонники Подольской оценили её фотосессию в нижнем белье

https://static.news.ru/photo/6f915756-ae02-11ea-875b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Пользователи социальной сети Instagram прокомментировали новый образ 38-летней Натальи Подольской на фотосессии со съёмок.

Супруга Владимира Преснякова опубликовала фото и видео, на которых она изображена в нижнем белье и с причёской «голливудская волна».

А если так? — провокационно спросила звезда.

Мнения поклонников бывшей участницы проекта «Фабрика звёзд» разделились. Одни посчитали образ удачным, а другие сообщили певице, что такой стиль её сильно старит.

Ранее NEWS.ru писал, что певица Наталья Подольская опубликовала откровенную фотографию в Instargam в Страстную пятницу, чем вызвала волну негодования у верующих. На снимке звезда лежит на пляже и загорает. После волны комментариев недовольных подписчиков певица удалила этот пост.