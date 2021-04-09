Поклонники отметили невероятное сходство дочери Началовой с матерью

https://static.news.ru/photo/ed083d6e-998c-11eb-84f9-96000091f725_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина удивила зрителей сходством с матерью. Девочка пришла на программу «Модный приговор» и перепела хит матери «Герой не моего романа».

Это отметили миллионы зрителей Первого канала, которые позже поделились впечатлениями в соцсетях. Выпуск программы был посвящён 30-летию передачи «Утренняя звезда», ведущие и гости вспоминали артистов, которым проект открыл дорогу к славе. В числе таких знаменитостей была и Юлия Началова, которая вышла на сцену «Утренней звезды» ещё маленькой девочкой.

Вера Алдонина появилась на «Модном приговоре», чтобы почтить память матери. Миллионы зрителей смогли убедиться, что девочка унаследовала от матери неземную красоту и вокальный дар.

Ролик с записью песни опубликовала в Instagram бабушка девочки. Поклонники пришли в восторг от дочери певицы: «Продолжение мамы...», «Как много одинаковых моментов, ноток с Юлей, но слышится и индивидуальный красивый и глубокий тембр Веры, очень красиво», «Браво, Вера! Как будто Юля ожила».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сети появились снимки повзрослевшей дочери покойной певицы Юлии Началовой. Фото опубликовал в Instagram фан-аккаунт Веры Алдониной.