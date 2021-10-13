Поклонники не узнали Пугачёву с новой причёской

Поклонники Аллы Пугачёвой с трудом узнали Примадонну с новой причёской. Фото певицы опубликовала на своей странице в Instagram супруга композитора Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова. На снимке артистка предстала со светлыми волосами и короткой стрижкой.

Пугачёву запечатлели во время празднования дня рождения дочери Николаева и Проскуряковой Вероники. Девочке 8 октября исполнилось 6 лет.

Сама Алла Пугачёва появилась на вечеринке в компании своих детей, Лизы и Гарри, и супруга Максима Галкина. В качестве наряда она выбрала эффектный total black: чёрное мини с длинным жакетом и высокие сапоги.

Многие поклонники оценили новый образ артистки, однако некоторые предположили, что она воспользовалась париком.

«Пугачеву не узнать», «Алла Борисовна, я Вас не узнала, как Вам классно», «Аллочка, просто загляденье», написали фолловеры под снимком.

Ранее своим новым образом удивила поклонников телеведущая Регина Тодоренко. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, где у неё очень короткая стрижка. Большинство подписчиков не поддержали новый стиль кумира. Многие отметили, что на Тодоренко, скорее всего, надет парик.