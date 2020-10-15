Поклонники не узнали похудевшую Аниту Цой

Популярная певица Анита Цой опубликовала в своём Instagram фотографию после того, как она сильно похудела.
Снимок был сделан во время фотосессии или съёмок нового клипа. В кадре изменившаяся до неузнаваемости певица стоит в белом платье с рисунком цветка, а также в черных туфлях на высокой шпильке. Но её фоне — декоративное студийное пространство, под ногами разбросаны лепестки роз.
Некоторые поклонники с недоверием отнеслись к снимку, на котором отчётливо видны скулы и впалые щёки 49-летней певицы.
Вы меня извините, но это же не вы, — написала в комментариях одна из почитательниц Аниты Цой.
Большинство же поклонников сделали внешнему виду певицы комплименты.
Анита, вас тут и не узнать! Очень красивая! — отмечают пользователи Instagram.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анита Цой, обычно не афиширующая своих родственников, опубликовала совместную фотографию со старшей сестрой.