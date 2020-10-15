Поклонники не узнали похудевшую Аниту Цой

https://static.news.ru/photo/93eb3a00-0ee1-11eb-970b-fa163e074e61_660.jpg Анита Цой Фото: anitatsoy/instagram.com

Популярная певица Анита Цой опубликовала в своём Instagram фотографию после того, как она сильно похудела.

Снимок был сделан во время фотосессии или съёмок нового клипа. В кадре изменившаяся до неузнаваемости певица стоит в белом платье с рисунком цветка, а также в черных туфлях на высокой шпильке. Но её фоне — декоративное студийное пространство, под ногами разбросаны лепестки роз.

Некоторые поклонники с недоверием отнеслись к снимку, на котором отчётливо видны скулы и впалые щёки 49-летней певицы.

Вы меня извините, но это же не вы, — написала в комментариях одна из почитательниц Аниты Цой.

Большинство же поклонников сделали внешнему виду певицы комплименты.

Анита, вас тут и не узнать! Очень красивая! — отмечают пользователи Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анита Цой, обычно не афиширующая своих родственников, опубликовала совместную фотографию со старшей сестрой.