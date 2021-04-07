«Подвиг» Лазарева и Малиновского в Мексике случайно разоблачила подруга

https://static.news.ru/photo/1812cce6-97bb-11eb-ad01-96000091f725_660.jpg Сергей Лазарев Фото: instagram.com/lazarevsergey

Российский певец Сергей Лазарев и его близкий друг Алекс Малиновский отдыхают в Мексике в компании знакомых. О своих приключениях в североамериканской стране они рассказывают в социальных сетях. Оказалось, что иногда они немного лукавят. Среди последних «подвигов» мужчин — удачная рыбалка. Парни похвастались пойманным 150-килограммовым марлином. Малиновский заявил, что крупную добычу из воды достал именно он. Его поддержал Лазарев, заявив, что рыба четырежды попала на крючок, но только Алекс смог вытащить её из океана.

«Достижение» случайно разоблачила их подруга — Карина Коробова. В её сторис в Instagram всё выглядело по-другому. Марлина действительно поймал Малиновский, но у него не хватило сил поднять рыбу на борт. Ему помог местный рыбак-мексиканец. Только благодаря опытному специалисту Лазарев и Малиновский вытащили добычу, пишет «Экспресс газета».

Накануне приятели отправились в полёт на воздушном шаре, который закончился достаточно жёсткой посадкой. Артист опубликовал ролик произошедшего в сторис Instagram. Экскурсия началась рано утром. С Лазаревым и Малиновским в путешествие отправились их знакомые — семейная пара. Друзья благополучно пронеслись над пирамидами в Теотиуакане, однако во время приземления шар начало трясти, так что всем пришлось сесть на дно корзины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что друг Сергея Лазарева и участник шоу «Голос» Алекс Малиновский оказался в центре грандиозного скандала, связанного с обманом на деньги. Бывший певец занялся блокчейном и открыл компанию по сетевому маркетингу. Малиновский активно рассказывает в своём микроблоге, как обогатит любого при помощи криптовалюты. Но для этого нужно всего лишь подождать, вложив в проект свои деньги.