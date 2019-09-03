https://static.news.ru/photo/0795bf74-ce9d-11e9-846d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко Фото: instagram.com/kostenko.94

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко сообщили своим поклонникам о том, что в скором времени вновь станут родителями. Неожиданно на эту новость отреагировали близкие подруги певицы и телеведущей Ольги Бузовой, от которой Тарасов когда-то ушёл к Костенко.

Так, первой со скорым прибавлением семейство Тарасовых поздравила известный модельер Белла Потёмкина, которая не только близко общается с Бузовой, но и приглашает её практически на все свои показы.

Какие молодцы, — оставила комментарий Потёмкина на странице Костенко в Instagram.

У Дмитрия и Анастасии уже есть дочь Милана. Кроме того, у спортсмена также есть 9-летняя дочь от первого брака, который распался из-за появления в его жизни Ольги Бузовой.

Ранее News.ru писал о том, что бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов выставил свою жену Анастасию Костенко в неприглядном виде, что вызвало недовольство пользователей Сети. Футболист опубликовал в stories на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена Костенко в коротких шортах в крупный белый горох, майке и с полиэтиленовым пакетом на голове. При этом девушка находилась на кухне и, возможно, готовила еду.