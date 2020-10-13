Подольская опровергла слухи о том, что родила от Преснякова

https://static.news.ru/photo/69801148-0dae-11eb-b860-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская певица Наталья Подольская опровергла домыслы своих поклонников, предположивших, что в их семье с Владимиром Пресняковым случилось пополнение, и отметила, что для этого время ещё не пришло.

Поводом к обсуждению возможного пополнения в семье Подольской и Преснякова послужила фотография, размещённая певцом в его аккаунте в Instagram. На ней Подольская держит на руках их сына Артемия, а над кадром надпись с цифрами — «13:13, вт. 13 окт».

Пока это не произошло. Пока ещё рановато, — сказала Подольская Пятому каналу.

Как сообщал NEWS.ru, Наталья Подольская скоро снова станет мамой. У артистки и её супруга Владимира Преснякова уже есть общий сын восьми лет. Ранее певица даже жаловалась, что из-за новой беременности уже начала набирать вес.

Впрочем, в конце августа едва ли можно было разделить беспокойство певицы — она опубликовала в Instargam свою фотографию с отдыха в Турции. На снимке беременная Подольская сидит на пляже с подругой и её детьми. Этот пост певицы тогда вызвал шквал негодования в комментариях.