Подольская опровергла слухи о том, что родила от Преснякова

Российская певица Наталья Подольская опровергла домыслы своих поклонников, предположивших, что в их семье с Владимиром Пресняковым случилось пополнение, и отметила, что для этого время ещё не пришло.
Поводом к обсуждению возможного пополнения в семье Подольской и Преснякова послужила фотография,
Пока это не произошло. Пока ещё рановато, — сказала Подольская Пятому каналу.
Как сообщал NEWS.ru, Наталья Подольская скоро снова станет мамой. У артистки и её супруга Владимира Преснякова уже есть общий сын восьми лет. Ранее певица даже жаловалась, что из-за новой беременности уже начала набирать вес.
Впрочем, в конце августа едва ли можно было разделить беспокойство певицы — она опубликовала в Instargam свою фотографию с отдыха в Турции. На снимке беременная Подольская сидит на пляже с подругой и её детьми. Этот пост певицы тогда вызвал шквал негодования в комментариях.
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