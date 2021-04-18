«Плакать надо как Носорог»: зрители припомнили Азизе истерику на «Маске»

https://static.news.ru/photo/7b8175bc-a0a2-11eb-b06d-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

Первый полуфинал шоу «Маска» на НТВ состоялся 18 апреля — в нём попрощались ещё с одним участником — Носорогом. В костюме оказался Кирилл Туриченко.

Он расплакался от переполнявших его положительных эмоций и сердечно поблагодарил членов жюри за то, что они «дали ему шанс».

Зрители были очень тронуты искренностью и открытостью певца. В соцсетях его называют «светлым, искренним и ранимым» артистом, который заставил плакать пол-России.

Конечно, не обошлось о воспоминаниях о других участниках шоу, в том числе нашумевшей истории с Азизой, которая выступала в костюме Пингвина и не очень красиво, по мнению зрителей, себя повела, когда её раскрыли.

С такими слезами нужно уходить как у Носорога, а не как у Пингвина, — написал пользователь Youtube.

«Плакала вместе с Носорогом, потому что это была любимая маска. Думала что будет в финале! Столько красивых и замечательных номеров подарил этот исполнитель. Желаю ему только удачи», добавила Nastya Melnikova.

Ранее NEWS.ru писал, что фанаты шоу «Маска» разозлились на Азизу, которая скрывалась в костюме Пингвина. «Кем она себя возомнила? Не ожидала такого эгоизма, напыщенности и неприятного конфуза на передаче», — писали они в соцсетях.