Певицу Кейлани расстроила реакция родных на её каминг-аут

Американская певица Кейлани Эшли Пэрриш (Kehlani) совершила каминг-аут, заявив, что она лесбиянка. При этом её расстроила реакция родных на неожиданное признание. Об этом артистка рассказала своём TikTok.

По словам 25-летней поп-звезды, друзья и родственники сказали, что и так давно знали о её сексуальной ориентации. Такая реакция огорчила Кейлани.

Я хотела, чтобы они на пол упали от шока, поздравляли меня и говорили, что не знали об этом. А оказывается, что единственной об этом не знала только я, — призналась певица.

Кейлани начала набирать известность в 2009 году. Она выпустила два студийных альбома. Дебютный, SweetSexySavage, вышел в 2017 году, вторая пластинка под названием It Was Good Until It Wasn't — в 2020-м. Однако популярность девушка получила благодаря микстейпам, таким как Cloud 19 и You Should Be Here.

