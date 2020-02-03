https://static.news.ru/photo/ed8ec874-46a5-11ea-9e02-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Валерия опубликовала пост, посвящённый хейтерам, которые настаивают на том, что ЗОЖ бесполезен.

Звезда предстала перед своими подписчиками в спортивном бюстгалтере и легинсах.

В комментарии к предыдущему посту я пообещала одной такой злобствующей мадам выложить видео в полуодетом виде, — написала артистка под видео.

По её словам, она довольна своей фигурой и сравнивать себя с другими не собирается.

Ранее NEWS.ru писал, что Валерия опубликовала в Сети фото со своей мамой Галиной Перфиловой. Недавно пожилая женщина пожаловалась на проблемы со здоровьем и уехала на лечение в Швейцарию. Кроме того, в кадре находятся младший сын исполнительницы и его девушка. На снимке звезда шоу-бизнеса обнимает родственницу.