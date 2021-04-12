Певица Слава пошутила о «пропитых» квартирах

https://static.news.ru/photo/94c85ab0-9b78-11eb-8ceb-96000091f725_660.jpg Анастасия Сланевская Фото: nastya_slava/instagram.com

Российская поп-исполнительница Анастасия Сланевская, более известная как Слава, поговорила с журналистами о своей недвижимости. По словам артистки, она вкладывает деньги в квартиры, некоторые из которых ей уже не принадлежат. Слава пошутила, что «пропила» жилплощадь.

Как отметила певица на съёмках программы «Ты не поверишь!», в бизнесе ей всегда не везло. Поэтому она решила, что должна петь и вкладывать деньги в недвижимость. На это, по собственному признанию Славы, у неё есть «чуйка».

Артистка рассказала, что владеет квартирами в Сочи, Австрии и ещё в нескольких странах. Слава в южном российском городе приобрела жилплощадь, почувствовав будущую выгоду. Теперь сочинские квартиры выросли в цене на 160%.

Я очень хорошо заработала и оставила себе парочку, куда я постоянно езжу, а некоторые пропила. Шучу, — сказала звезда в эфире телеканала НТВ.

Также она добавила, что собирается жить на деньги от аренды квартир на пенсии. Кроме того, жилплощадь является хорошим приданым для дочерей Славы, одной из которых пока что только девять лет.

Как ранее передавал NEWS.ru, певица Любовь Успенска вышла в свет в колье из белого золота, стоимость которого составляет 39 млн рублей. Украшение, выполненное в виде змеи, инкрустировано бриллиантами на 74 карата. Над его созданием работали итальянские дизайнеры.

По её словам, мужчины такие роскошные подарки ей никогда не дарили.