Певица MакSим призналась в алкоголизме: фото с последних концертов певицы Артистка лично рассказала о зависимости в социальной сети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ

Певица МакSим сегодня записала видеообращение к своим поклонникам. В нем исполнительница хитов «Отпускаю» и «Ветром стать» призналась, что сейчас находится на реабилитации, так как хочет избавиться от алкогольной зависимости. Она рассказала о концерте в Сочи, перед которым находилась под капельницей.

«Апогеем стал толком несостоявшийся концерт в Сочи. Когда я приехала, была не просто уставшая, не могла стоять на ногах. Перед выходом лежала под капельницей. Решила, что если сейчас, перед сценой, выпью алкоголь, то отработаю как машина. Не получилось... Закончилось так, как мы все знаем. Жаль работу моих коллег, вашего отношения, уважения», — призналась МакSим в ролике.

По словам певицы, она сама согласилась на лечение. «Я пришла к тому, что это — зависимость, осознала это, приняла, решила действовать. Потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра. Поэтому я сейчас нахожусь в клинике, уже долгое время, меня поддерживают мои музыканты, сегодня они тоже со мной здесь», — заявила МакSим.

Ранее представители певицы опровергали слухи о том, что звезда срывала концерты именно из-за того, что находилась в нетрезвом состоянии. Сегодня, 13 июля концертный директор артистки Павел Назаров подтвердил NEWS.ru слова МакSим.

«Певица все исчерпывающе рассказала, что хотела донести в видео. Прошу опираться на это. Да, это ее собственное решение [записать обращение]», — отметил Назаров.

Как выглядела певица MaкSим на последних концертах до реабилитации — в фотогалерее NEWS.ru