https://static.news.ru/photo/0cc604d2-4fac-11ea-8b74-fa163e074e61_660.jpg Ирина Дубцова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Ирина Дубцова назвала самую дорогую вещь в своём гардеробе. Это крокодиловая сумка за €35 тыс.

Дорогую вещь певице подарили. Самое дорогое, что она покупала сама себе — это «Майбах», рассказала артистка в интервью Peopletalk.ru.

Дубцова похвалилась, что она с детства сама зарабатывала себе на жизнь музыкой. Когда она училась в музучилище, артистка подрабатывала в ресторане. Но при этом за ней следил отец.

Самым тяжёлым годом для певицы оказался 1998 год, но бывало, что в то время она получала до $1,5 тыс. и кормила всех друзей в ресторане. Когда она переехала в Москву, первые заработки певицы были малы: доходило до того, что ей платили всего $100 за концерт.

Дубцова похвасталась, что всегда пользовалась вниманием мужчин и теперь ждёт, что самый дорогой подарок ей вручит в будущем любимый человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Ирина Дубцова рассказала, как однажды отказалась от секса за миллион евро. Она заявила, что предпочитает зарабатывать творчеством.