https://static.news.ru/photo/ebd4f094-d689-11e9-aec2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков поделился впечатлениями от свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова. На торжество он был приглашён вместе с супругой Татьяной Навкой.

После мероприятия Песков заявил журналистам, что всё было прекрасно, молодожёны счастливы и это главное, сообщает РЕН ТВ .

Они делали сюрпризы друг другу, и все мы восхищались. Ксения приготовила несколько номеров сама для Константина, и это было эффектно, — сказал пресс-секретарь президента.

На вопрос журналистов о своём подарке Песков ответил уклончиво. Он только заметил, что сюрприз был хороший.

Ранее News.ru сообщал, что Собчак поразила гостей своей свадьбы танцем с полуголыми юношами в образах католических монахинь. Композиция была исполнена под песню «Войди в меня». В какой-то момент Собчак скинула накидку, показав гостям свой корсет, чулки и красную подвязку.