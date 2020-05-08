Шоу-бизнес

Первая вице-мисс мира 2015 похвалилась антителами к коронавирусу

02:07, 08 мая 2020
София Никитчук (в центре) София Никитчук (в центре) Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Первая вице-мисс мира 2015 София Никитчук похвалилась наличием антител к коронавирусу в организме. Об этом сообщила сама модель в своём микроблоге.

Уральская красавица не знает, откуда у неё взялись антитела к инфекции. Она семь раз сдавала тесты и они показывали отрицательный результат на COVID-19. Никитчук подозревает, что антитела выработались после того, как она зимой переболела простудой в Мексике.

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ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi)

После болезни модель долго восстанавливалась и теперь думает, что это и бал коронавирус, о котором тогда ещё просто не знали. Теперь бывшая подружка Смолова может сдавать плазму или даже заниматься волонтёрством. Также Никитчук в шутку похвалилась тем, что теперь без опаски может спускаться в свой продуктовый магазин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на фоне трагедии в Соликамске, где на шахте погибли девять человек, сын главы компании «Уралкалия» устроил вечеринку. Одной из спутниц молодого человека на празднике жизни стала София Никитчук, новоиспечённая помощница депутата Госдумы Сергея Кривоносова и по совместительству мисс Россия — 2015.

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