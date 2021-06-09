«Перестал чувствовать ноги»: рэпер T-Killah рассказал о лечении COVID-19

https://static.news.ru/photo/e5df0ada-c921-11eb-9aa7-96000091f725_660.jpg Александр Тарасов (T-Killah) Фото: instagram.com/t_killah

Российский рэпер Александр Тарасов (T-Killah) на своей странице в Instagram подтвердил, что заразился COVID-19. По его словам, «КТ показало двустороннее поражение лёгких», в какой-то момент он «оглох и перестал чувствовать ноги», а его лицо «онемело». Музыкант лечится в НИИ имени Н. В. Склифосовского.

Я не болел с 2018 года. И думал, что меня точно уже не возьмёт [COVID-19], раз я продержался больше года. Очень сильно ошибался, когда меня привезли на скорой в СКЛИФ (НИИ имени Н. В. Склифосовского. — NEWS.ru), у меня началась паника, вокруг ковидные больные, все кашляют, и врачи в скафандрах. Паника спала, когда тест на корону оказался положительным и КТ показало двустороннее поражение лёгких! — рассказал исполнитель.

Тарасов назвал коронавирус «очень тяжёлой болезнью» — у него появились «глюки, пропали запахи, начался кашель», стало вдвойне тяжелее дышать из-за астмы, заболела голова, ломит кости и суставы. T-Killah уверен, что скоро «будет огурчиком», бороться с инфекцией ему помогает «мамин компотик» и «любовь Маши» — супруги Марии Тарасовой.

Врачам хочу выразить отдельную благодарность, вы — герои современности, так отважно заботиться о других, это надо иметь стальной стержень и невероятное желание оказывать помощь нуждающимся! — резюмировал рэпер.

Заразиться он мог во время одного из публичных мероприятий. Несколько дней назад артист посетил премию МУЗ-ТВ.

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