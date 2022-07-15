Патриоты получат всё, предатели — ничего: узаконят ли черные списки звезд NEWS.ru узнал, существует ли на самом деле список «нежелательных» артистов и как относятся к идее его легализации в Госдуме и Общественной палате

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Филипп Киркоров и Николай Басков

Уже несколько дней в интернете обсуждают список «нежелательных» артистов. Фигурантов этого перечня, занявших критическую позицию по отношению к проведению спецоперации РФ на территории Украины или покинувших страну после 24 февраля 2022 года, якобы не рекомендуется приглашать для проведения концертов. NEWS.ru спросил представителей шоу-бизнеса, существует ли черный список звезд-противников СВО на самом деле, и узнал, как относятся к идее его легализации в Госдуме и Общественной палате.

Кто попал в список «нежелательных» артистов

В стоп-лист, по сведениям СМИ, попали «Би-2», «Машина времени», «Несчастный случай», Земфира, Валерий Меладзе, Манижа и другие звезды — всего 37 исполнителей.

Первые намёки на проблемы с работой у «нежелательных» артистов в России стали появляться еще до обнародования списка. В начале июня основатель «Нашего радио» Михаил Козырев сообщил о снятии с эфира авторской программы Бориса Гребенщикова «Аэростат». По его словам, причиной остановки выхода программы в эфир стала позиция музыканта против конфликта на Украине, которую он высказывал публично. Козырев отметил, что ранее передача выходила на «Радио России» (всего вышло более 800 выпусков), однако после слов Гребенщикова о СВО ее выход в эфир решили отменить. Журналист рассказал, что после анонса программы Гребенщикова на соцсети и сайт «Нашего радио» «началась атака возмущённых слушателей, а утром позвонили из прокуратуры и сказали, что придут на станцию с проверкой». После этого руководство радио приняло решение отменить премьеру и извиниться перед артистом.

В конце июня столичная концертная площадка «Главclub» сообщила об отмене выступлений групп Anacondaz (26 июня), «Несчастный случай» (3 июля) и певицы Манижи (8 июля), которые ранее осуждали военную спецоперацию России на Украине. Тогда руководство концертной площадки также объяснило своё решение «давлением госорганов».

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук заявил на днях, что ему «закрыли концерты» на территории России после того, как в отношении артиста было возбуждено административное дело по статье о дискредитации российской армии. Во время выступления «ДДТ» в Уфе 18 мая на экранах появились слова «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен коллектива). Кроме того, на концерте Шевчук рассказал о своих впечатлениях после поездки в Чечню в 1995 году и увиденной там «бойни», а также критически высказался по поводу спецоперации на Украине. Музыкант не сказал, кто конкретно, по его мнению, мог помешать концертной деятельности «ДДТ» в России, но отметил, что если бы его выступления не были отменены, его коллектив продолжил бы выступать по всей стране.

Имя каждого из этих артистов есть в черном списке, который разошелся по Сети. По информации СМИ, он носит рекомендательный характер и рассылается организаторам концертов для работы с «безопасными» артистами, а также ежедневно корректируется и пополняется.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Правда ли, что в России запрещают концерты критиков спецоперации

Медиаменеджер, первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич считает, что список «нежелательных» артистов не только должен существовать, но и «иметь официальный статус или близкий к рекомендательному». Кстати, с такой же идеей сейчас выступает Министерство культуры Украины.

Организаторы, как и зрители, должны понимать, с кем имеют дело, — уверен Малькевич.

В беседе с NEWS.ru он привёл в пример отменённый в июне «под нажимом общества концерт „Би-2“ в Петербурге», а спустя месяц — выступление этих же музыкантов на Суперкубке России по футболу.

По мнению Малькевича, реестр «нежелательных» звезд следует расширить, так «есть множество исполнителей, которые позволяют себе гораздо больше в информационном пространстве, чем те же „Би-2“».

Я привожу в пример того же Максима Галкина. Он записал видео, в которых прямо обвинил Россию в гибели людей в Буче и в крушении малазийского «Боинга». То есть проявил себя антироссийским экспертом по всем вопросам. Поэтому я считаю, что должен существовать такой список, — подтвердил Малькевич.

Журналист NEWS.ru связался с концертным директором одной из групп, включенных в черный список. Пожелав остаться инкогнито, он признался, что сомневается в существовании перечня «запрещенных» исполнителей и лично его не получал.

Не могу сказать, что это (слухи о черном списке. — NEWS.ru) сильно отразилось на гастрольном планировании. У нас бывают отмены и сложные переговоры с площадками, прокатчиками. Но напрямую разговора о том, что те или иные артисты не допускаются до сцены из-за своей позиции по спецоперации, со мной не было. Да, у нас срываются старые договорённости, потом появляются новые. Но для отмен находятся разные причины, — объяснил директор.

Он связал появление черных списков с личной позицией «отдельных граждан, оказавшихся у информационного рупора». По словам концертного менеджера, «государство открыто никого не запрещает, не отменяет, но есть отдельные люди, которые всё время хотят кого-то наказать, линчевать, распять во имя идеи».

Однако руководитель одного из крупнейших продюсерских центров, организующих концерты, на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, что уже успел столкнуться с определенными трудностями. Он подчеркнул, что заказчики «осторожничают».

Никто сейчас не хочет проблем, информационной шумихи и недовольства зрителей. Это может повлечь вереницу неприятностей. Наша работа — сделать так, чтобы хорошо было всем. Поэтому мы сознательно обходим артистов, которые сейчас под прицелом, — признался организатор концертов.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Манижа

Что говорят в Госдуме и Общественной палате о легализации черных и белых списков звезд

На волне сообщений о черном списке появились разговоры о белом. По словам Александра Малькевича, эту идею предложил журналист и блогер Вадим Манукян, и Общественная палата её всячески поддерживает.

Эта инициатива тоже должна иметь некий полустатус, чтобы артисты, которых уже больше 70, имели поддержку не только общества, но и государства. Особенно в плане теле- и радиоэфиров, организации сборных концертов, грантовой поддержки. Поэтому, касаемо ротации на государственном ТВ и на государственном радио, для белого списка — зеленый свет, а для черного — запрет, — утверждает Малькевич.

Он также выступил за лишение господдержки коммерческих вещателей, которые решат оставить в ротации артистов, не поддержавших СВО. При этом Малькевич считает, что у любого деятеля культуры «должна быть возможность раскаяться и с помощью конкретных действий (выступлений в госпиталях, публичных заявлений, благотворительности) обозначить своё отношение к стране».

Сейчас неравнодушных граждан очень много. И ничего ни от кого не скроешь. Невозможно патриота записать в черный список, а противника России включить в белый. Люди не дадут этого сделать. Но мы все должны чувствовать себя защищенными. Когда на информационном фронте идем в атаку, мы должны понимать, что в тылу нет диверсантов, — заключил Малькевич.

Однако народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев в беседе с NEWS.ru заявил, что возражает против придания официального статуса черному списку звезд. Он настаивает на «введении идеологии, которая и будет диктовать чиновникам, что им поддерживать бюджетными деньгами, а что — нет».

Я считаю, что у человека должно оставаться жизненное пространство, чтобы впоследствии понять ошибки и покаяться. Государство не должно поддерживать ту эстраду и тех деятелей, которые принижают духовный уровень народа. Но это игнорирование, а не запрет. Когда-то бывший министр культуры Михаил Швыдкой говорил, что нужно взращивать все цветы. Я с ним тогда не согласился. Зачем поддерживать сорняки? Но, видимо, сейчас пришло именно то время. Сорняки сами отвалятся, — объяснил Николай Бурляев.

По словам депутата, никаких шагов для узаконивания списка «нежелательных» артистов в настоящее время не предпринимается. А если подобные идеи и выдвигаются, то пока не находят поддержки у представителей власти.