Пашу не позвал Тимати на крестины своей дочки

https://static.news.ru/photo/231ce68e-de3f-11ea-b47c-fa163e074e61_660.jpg Павел Курьянов (Пашу) Фото: pashuofficial/instagram.com

Один из основателей лейбла Black Star Павел Курьянов (Пашу) не позвал на крестины своей дочки Адрианы рэпера Тимати. Крёстным отцом стал их третий сооснователь — Вальтер Леруссе.

Таинство прошло в столице. Поклонники считают, что Пашу и Тимати поссорились, пишет StarHit.

После церемонии Вальтер написал, что для него это первый подобный опыт. Он обещал оберегать малышку и всегда быть рядом.

Пашу и его жена Ханна вместе уже пять лет, они воспитывают единственную дочь. Певица не раз говорила, что мечтает ещё об одном наследнике.

Лейбл Black Star был основан в 2006 году. Помимо Тимати над его созданием работали Павел Курьянов (Пашу) и Вальтер Леруссе.

Ранее сообщалось, что российский хип-хоп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, покинул Black Star, поскольку не мог уделять бизнесу достаточно времени. Это, в свою очередь, вызывало конфликты с партнёрами. Музыкант отметил, что предприятие превратилось в группу компаний и потеряло камерный шарм. Исполнитель подчеркнул, что за ним сохраняются доли в сторонних проектах Black Star («Блэк Стар Бургер», «Блэк Стар Картинг», «Блэк Стар Карвош»), но к музыкантам лейбла он больше не будет иметь отношения и готов вновь начать с «камерного» проекта. Кроме того, рэпер обещает выпустить в сентябре 2020 года очередной альбом.

Как писал NEWS.ru, Тимати зарегистрировал новую компанию под названием «Ракета», которая будет связана с музыкальной индустрией. Известно, что новая организация с уставным капиталом в 10 тысяч рублей была зарегистрирована 22 июля. Предполагается, что «Ракета» займётся организацией концертов, работой с артистами, а также с рекламными агентствами.