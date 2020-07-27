Тимати основал новую компанию перед уходом из Black Star

https://static.news.ru/photo/c5720fa2-d03b-11ea-9b7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский хип-хоп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, зарегистрировал новую компанию под названием «Ракета», которая будет связана с музыкальной индустрией.

Известно, что новая организация с уставным капиталом в 10 тысяч рублей была зарегистрирована 22 июля. Предполагается, что «Ракета» займётся организацией концертов, работой с артистами, а также с рекламными агентствами, уточняет StarHit.

Российский рэпер Тимати 27 июля 2020 года объявил на своей официальной странице в социальной сети Instagram о своём уходе из лейбла Black Star. Музыкант отметил, что предприятие превратилось в группу компаний и потеряло камерный шарм. Исполнитель подчеркнул, что за ним сохраняются доли в сторонних проектах Black Star («Блэк Стар Бургер», «Блэк Стар Картинг», «Блэк Стар Карвош»), но к музыкантам лейбла он больше не будет иметь отношения и готов вновь начать с «камерного» проекта. Кроме того, рэпер обещает выпустить в сентябре 2020 года очередной альбом.

Лейбл Black Star был основан в 2006 году. Помимо Тимати над его созданием работали Павел Курьянов (Пашу) и Вальтер Леруссе.

Ранее NEWS.ru писал, что Тимати покинул Black Star, поскольку не мог уделять бизнесу достаточно времени. Это, в свою очередь, вызывало конфликты с партнёрами. Об этом заявил гендиректор группы компаний Black Star Павел Курьянов, комментируя прекращение сотрудничества с музыкантом.