Гендиректор Black Star объяснил уход Тимати из лейбла

https://static.news.ru/photo/8250ddd8-d019-11ea-8c5a-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рэпер Тимати покинул Black Star, поскольку не мог уделять бизнесу достаточно времени. Это в свою очередь вызывало конфликты с партнёрами. Об этом заявил гендиректор группы компаний Black Star Павел «Пашу» Курьянов, комментируя прекращения сотрудничества с музыкантом.

Последние годы наш бизнес вырос, у нас достаточно четко были распределены роли. И от Тимура необходимо было достаточно много времени и внимания, это требуется любому бизнесу. Было много ожиданий друг от друга и обязательств, а Тимур — человек творческий, спонтанный. Мы на этой почве много ругались, — пояснил он в беседе с «Москва FM».

Он отметил, что от недостатка времени страдала также певческая карьера Тимати. После ухода из лейбла за ним осталось совместное управление картингом, бургерными и мойками. Тимати забирает себе также весь бизнес барбершопов и тату-салонов.

Я уже видел, что они их переименовали. Музыкальный бренд, бренд одежды, рекламное агентство, наш дистрибьюторский сервис — это останется за нами, — подытожил Курьянов.

Российский 36-летний рэпер Тимати (Тимур Юнусов) 27 июля 2020 года объявил на своей официальной странице в социальной сети Instagram о своём уходе из лейбла Black Star. Музыкант отметил, что предприятие превратилось в группу компаний и потеряло камерный шарм. Исполнитель подчеркнул, что за ним сохраняются доли в сторонних проектах Black Star («Блэк Стар Бургер», «Блэк Стар Картинг», «Блэк Стар Карвош»), но к музыкантам лейбла он больше не будет иметь отношения и готов вновь начать с «камерного» проекта. Кроме того, рэпер обещает выпустить в сентябре 2020 года очередной альбом, писал NEWS.ru.