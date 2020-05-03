Пару в «Танцах со звёздами» сняли с конкурса из-за подозрения на COVID-19

https://static.news.ru/photo/79c9fa98-8d5a-11ea-8dd3-fa163e074e61_660.jpg Мария Ивакова и Евгений Папунаишвили Фото: maria_ivakova/instagram.com

Участники шоу «Танцы со звёздами» — ведущая Мария Ивакова и двукратный победитель проекта Евгений Папунаишвили — пропустят ближайший выпуск программы из-за подозрения на коронавирус.

Об этом Ивакова написала в своём Instagram. По её словам, решение было принято в целях безопасности.

Увы, сегодня мы не будем танцевать в проекте «Танцы со заездами», — сообщила она.

Ведущая рассказала, что результаты теста на коронавирус придут только через несколько дней, так как их отправили в Роспотребнадзор на верификацию.

У Жени и остальных участников результаты отрицательные. Я чувствую себя хорошо, температуры нет, и аппетит по-прежнему крепкий, — поделилась ведущая.

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