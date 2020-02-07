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Популярные блогеры Ида Галич и Алан Басиев раскрыли имя их новорождённого сына, который появился на свет 7 февраля в Москве.

Басиев Леон Аланович, — написала телеведущая в своём Instagram. Малыш весит 3,880 кг, а его рост составляет 52 см. По словам матери, этот день стал для неё самым лучшим в...