Российский актёр Алексей Панин отреагировал на замечание французского модельера Жан-Поля Готье об отсутствии красивых мужчин в России. Он призвал не воспринимать их всерьёз.
Тем, кто всё-таки обиделся на Готье, Панин посоветовал одолжить у европейцев мозгов,
6 февраля в Москве прошла премьера нового сценического проекта знаменитого французского кутюрье Жан-Поля Готье Fashion Freak Show. На премьере кутюрье заявил, что его поразила красота российских девушек, однако он не увидел ни одного красивого мужчины в России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на заявление Готье отреагировал телеведущий Дмитрий Нагиев.
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