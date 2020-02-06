https://static.news.ru/photo/caef7aca-48e9-11ea-a837-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Канавин/NEWS.ru

Французский кутюрье Жан-Поль Готье посетил премьеру своего Fashion Freak Show в Москве. Модельера поразила красота российских девушек. Однако красивых мужчин он не увидел.

Я считаю, что две страны создают красавиц в мире. Это Россия и Бразилия, — сказал Готье в программе «Модный приговор» на Первом канале.

По мнению кутюрье, русские мужчины стремятся быть «мачистыми», а девушки стараются понравиться окружающим.

Как ранее писал NEWS.ru, российская актриса Анна Хилькевич заявила о чувстве стыда за мужчин из России. Актриса утверждает, что большинство из них пьют, ленятся и не любят помогать женщинам. За это высказывание она была раскритикована скандальным блогером Леной Миро.