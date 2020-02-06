Французский кутюрье Жан-Поль Готье посетил премьеру своего Fashion Freak Show в Москве. Модельера поразила красота российских девушек. Однако красивых мужчин он не увидел.
Я считаю, что две страны создают красавиц в мире. Это Россия и Бразилия, — сказал Готье в программе «Модный приговор» на Первом канале.
По мнению кутюрье, русские мужчины стремятся быть «мачистыми», а девушки стараются понравиться окружающим.
Как ранее писал NEWS.ru, российская актриса Анна Хилькевич заявила о чувстве стыда за мужчин из России. Актриса утверждает, что большинство из них пьют, ленятся и не любят помогать женщинам. За это высказывание она была раскритикована скандальным блогером Леной Миро.
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