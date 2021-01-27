Падал в ноги: Малахов шесть лет уговаривал Муравьёву прийти к нему на эфир

https://static.news.ru/photo/ae77ff80-60b6-11eb-84b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий Андрей Малахов по нескольку лет уговаривал своих героев прийти к нему на программу.

Долго уговаривал прийти на эфир Ирину Муравьёву — лет пять или шесть. Это длительная работа — букеты, переговоры, кидания в ноги... Таких героев достаточно, — сказал Малахов порталу Teleprogramma.pro.

Кроме того, четыре года ведущий потратил на уговоры Ирины Алфёровой. Эфир с ней записали недавно. Малахов отметил, что в программе прозвучат любимые песни актрисы, она расскажет об Александре Абдулове и покажет уникальные кадры из личного архива.

Ранее NEWS.ru писал, что Малахов рассказал о ссоре с Наташей Королёвой. Ведущий признался, что певица повела себя странно в истории с изменой Тарзана.

Оказалось, что сначала к Малахову обратилась провинциальная актриса Анастасия Шульженко — та самая, которую якобы соблазнил танцор. Малахов позвонил Королёвой и пообещал не выпускать программу в эфир.