«Отвяжитесь от покойника!»: Шаляпин сделал заявление об умершей жене Прохор Шаляпин опроверг новость о том, что его покойная супруга жива

Певец Прохор Шаляпин в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) назвал клеветой появившуюся в Telegram-канале «Светский хроник» информацию о том, что его покойная супруга Татьяна Дэвис не умерла и проживает в Нижнем Новгороде. Об этом в интервью изданию рассказала бизнесвумен Александра Рошаль. По ее словам, «драма» со смертью Дэвис была разыграна ради рейтингов, а сама женщина «здравствует и поныне». Шаляпин заявил, что эти сведения не соответствуют действительности и сообщил, что прах Дэвис покоится в мавзолее канадской Оттавы, поделившись видео с кладбища.

Вы ответите за фейки и фантастическую клевету рано или поздно! Таня Дэвис после смерти в госпитале Саммерлин от последствий ковида в Лас Вегасе 25 сентября 2021 года была кремирована и перевезена в Оттаву, где и покоится сегодня. Даже для фантастического и художественного вымысла там [в новости о Дэвис] все нескладно и нелепо... Оставьте Таню в покое! Два года уже прошло! Отвяжитесь от покойника! — возмутился певец.

Ранее Шаляпин объяснил свое нежелание участвовать в СВО на Украине отсутствием военного опыта и знаний. Артист сообщил, что всю жизнь занимался музыкой и продолжит свое дело. Шаляпин уточнил, что военные изначально выбрали свой путь, обучались этому, а также строили свою карьеру. Певец призвал каждого «отвечать за свою деятельность». По его словам, общество в последнее время сильно изменилось на фоне происходящих событий, появилось много необоснованный агрессии. Шаляпин заметил, что устал от комментариев с вопросами, почему он не находится на передовой.