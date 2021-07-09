«Отключилось сознание»: директор МакSим рассказала о своей болезни

Директор российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) Маргарита Соколова расcказала о своей болезни на личной странице в социальной сети Instagram. Женщина призналась, что однажды у неё «отключилось сознание» прямо в палате, а очнулась она «лёжа на полу».

Представитель звезды почувствовала себя плохо, когда попыталась встать с кровати и «пошла попить воды». Соколова не раскрыла, какой именно диагноз ей поставили медики, но поблагодарила государство за «такие качественные ковидные центры».

При падении я сильно ударилась. Пролежав так какое-то время, я попыталась встать и опять упала. Когда очнулась второй раз, поняла, что надо ползти к комнате сына. Сын встал и вызвал скорую, — написала Соколова.

Директор Абросимовой отметила, что одно время не могла ходить, стоять и сидеть, и соседки по палате помогали ей есть и мыли в душе.

Никогда этого не забуду! Первые восемь дней я обливалась потом, таким, что он заливал глаза. Кожа на лице была припухлой и воспалённой от пота, — добавила Соколова.

Сейчас женщина находится дома. В конце публикации она пообещала, что скоро поделится позитивными новостями. Юзеры пожелали ей скорейшего выздоровления.

Ранее представитель певицы МакSим Яна Богушевская отреагировала на сомнительные публикации в Сети о том, что Марину Абросимову вывели из искусственной комы и сняли с аппарата ИВЛ. По её словам, подобные публикации являются полной чушью и их в Интернете полно.