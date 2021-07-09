«Отключилось сознание»: директор МакSим рассказала о своей болезни

Директор российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) Маргарита Соколова расcказала о своей болезни на личной странице в социальной сети Instagram. Женщина призналась, что однажды у неё «отключилось сознание» прямо в палате, а очнулась она «лёжа на полу».
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При падении я сильно ударилась. Пролежав так какое-то время, я попыталась встать и опять упала. Когда очнулась второй раз, поняла, что надо ползти к комнате сына. Сын встал и вызвал скорую, — написала Соколова.
Директор Абросимовой отметила, что одно время не могла ходить, стоять и сидеть, и соседки по палате помогали ей есть и мыли в душе.
Никогда этого не забуду! Первые восемь дней я обливалась потом, таким, что он заливал глаза. Кожа на лице была припухлой и воспалённой от пота, — добавила Соколова.
Сейчас женщина находится дома. В конце публикации она пообещала, что скоро поделится позитивными новостями. Юзеры пожелали ей скорейшего выздоровления.
Ранее представитель певицы МакSим Яна Богушевская отреагировала на сомнительные публикации в Сети о том, что Марину Абросимову вывели из искусственной комы и сняли с аппарата ИВЛ. По её словам, подобные публикации являются полной чушью и их в Интернете полно.
Дело в том, что после поста духовника певицы, настоятеля Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумена Луки (Степанова) о том, что он