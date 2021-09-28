Отца Бритни Спирс заподозрили в алкоголизме и наркомании

Адвокат американской певицы Бритни Спирс Мэтью Розенгарт назвал отца исполнительницы «известным алкоголиком и наркоманом». Представитель поп-дивы таким образом отреагировал на критику Джейми Спирса в адрес опекунов дочери. Известно, что Розенгарт хочет назначить финансиста Джона Забеля распорядителем дел звезды. Об этом сообщил портал TMZ.

Адвоката удивили слова Спирса о том, что Забель является некомпетентным специалистом, тогда как отец певицы ранее подавал заявление о банкротстве. Розенгарт отметил, что репутация финансиста является безупречной. При этом он добавил, что за время своего опекунства Джейми Спирс был жестоким в отношении дочери.

Суд постановил назначить отца Бритни Спирс её опекуном в 2008 году на фоне психологических проблем певицы. С тех пор, как утверждается, Джеймс Спирс контролирует большинство аспектов жизни дочери.

Накануне заслуженный артист России Михаил Шуфутинский, выступая на шоу «Антонимы», заявил, что ему симпатичен Егор Крид. Причиной этому, по словам исполнителя, является тот факт, что Крид меньше других «коверкает русский язык».

Он добавил, что лично знаком с молодым исполнителем. Оба несколько раз встречались в ресторане и сидели за одним столом. Они также обсуждали возможность совместных проектов. При этом Шуфутинский заявил, что он положительно относится к молодым исполнителям.