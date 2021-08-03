Отар Кушанашвили рассказал о наркотической зависимости

Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал, как в молодости чуть не погиб от наркотической зависимости. Всю правду о пагубном пристрастии к запрещённым веществам он раскрыл на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Это я внюхивал в мытищинской квартире по пять граммов за ночь, превращая жизнь в <...> (слово, обозначающее фекалии. — NEWS.ru). Это я сказал таксисту, услышав по радио, что Насыров выпал из окна, чтобы он остановил машину, потому что ехал в ту самую квартиру, где мы запирались на недели, — признался Кушанашвили.

По его словам, он «должен был лежать вместо Мурата Насырова, впечатанным в асфальт»: Кушанашвили и Насыров вместе «запирались на недели» в квартире и употребляли запрещённые препараты. Телеведущий подчеркнул, что хотя и попробовал все наркотики «которые изобрело человечество», ему удалось избавиться от своей зависимости. На реабилитацию у Кушанашвили ушло три года. Журналист добавил, что основными причинами, подтолкнувшими его к употреблению запрещённых веществ, стало отсутствие работы и смерть родителей.

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