Орёл и решка: Элджей высмеял разрыв с Ивлеевой в новом треке

Российский рэпер Алексей Узенюк (Элджей) выпустил новый трек, судя по всему, посвящённый своей экс-возлюбленной телеведущей Анастасии Ивлеевой. В тексте шоумен явно высмеивает недавний разрыв с блогершей. Композиция называется «Она тебя любит». В тексте исполинтель обыграл и название проекта, прославившего девушку — программы о путешествиях «Орёл и решка».

Поклонники хип-хоп-звезды увидели в очередном хите послание бывшей пассии. В отдельных фразах фанатах нашли даже оскорбления в её адрес.

Я не твой, слышишь, больше я не твой! Ты мне нравилась прежней! Прошу, только никакой слежки. Пойми, я больше не твоя пешка. Прости, я орёл, а ты — решка. Я устал тебе говорить... Хватит так бежать за мной, ведь я уже остыл, — читает Элджей.

Элджей и Ивлеева начали встречаться в 2017 году, через два года поженились и совсем недавно сообщили о разрыве. Сначала о конце отношений заявила блогер, а недавно и Элджей высказался об уже прошедшем романе. Рэпер тепло отзывается о своей экс-возлюбленной. По его мнению, Ивлеева именно тот человек, «с которым можно обсудить абсолютно всё, и она все поймёт». Артист также вспомнил время, когда прилетал с концертов на место съёмок «Орла и Решки» только ради того, чтобы провести хотя бы несколько часов с возлюбленной.

Ранее Ивлеева объявила о разрыве с Элджеем после четырёх лет отношений и свадьбы. Накануне фото совместной прогулки и беседы блогера и журналистки Ксении Собчак попали в Сеть. Авторы Telegram-канала «Только никому», где появились кадры, предположили, что снимки могли быть сделаны во время эксклюзивного интервью Анастасии о расставании с Элджеем.