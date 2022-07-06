«Он не один»: вдова Кобзона рассказала о состоянии Моисеева

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Борис Моисеев

Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон поделилась информацией о самочувствии артиста Бориса Моисеева, который ранее перенес несколько инсультов. По ее словам, исполнитель не нуждается в дополнительной помощи, поскольку за ним есть кому ухаживать. В передаче «Хватит слухов» на ТВЦ она также уточнила, что на сегодняшний день Моисеев пребывает не в самой плохой форме.

Шанс всегда есть. Я действительно с Борисом дружу много-много лет, все про него знаю. Он живет в своей квартире. Он ухожен, накормлен. Он не один, — заявила Нелли Кобзон.

Несмотря на это, в передаче отмечается, что после двух перенесенных инсультов артист не может вернуться к привычной жизни, а обычная прогулка во дворе является для него серьезным испытанием.

Друг музыканта, журналист Армен Гаспарян утверждает, что тот старается соблюдать привычный распорядок дня и у него это, на удивление, получается.

Поразительно, что за все эти годы Боря не разленился, у него прямо четкий распорядок дня. Рано утром встает, умывается, зубы чистит — у него все выстроено по графику. Зарядка, прогулка, завтрак, выход в интернет, — рассказывает Гаспарян.

Ранее директор Моисеева Сергей Горох заявил, что певца очень расстраивают слухи о его якобы нищете и смерти. Эту информацию, регулярно появляющуюся в СМИ, Горох назвал «непроверенной дрянью». Директор отметил позитивный настрой артиста, который восстанавливается после перенесенных инсультов, и подчеркнул, что за последние полтора года ни разу не видел Моисеева угрюмым или переживающим.

Несмотря на это, российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили сообщил, что Борис находится буквально в «предсмертном состоянии».