Ольгу Дроздову госпитализировали с жалобами на боли в сердце

В ночь на 21 октября в Москве госпитализировали актрису театра и кино Ольгу Дроздову.
Знаменитость обратилась к медикам с жалобами на боли в сердце. Врачи оценивают состояние актрисы как стабильно нормальное, прямой угрозы жизни Дроздовой не выявлено. Тем не менее ей придётся провести несколько дней в медицинском учреждении. Подробности диагноза артистки не приводятся,
Ранее Дроздова рассказала о начале отношений с коллегой Дмитрием Певцовым. Как передавал NEWS.ru, Дроздова заявила, что актёр «подставил» её, разрешив режиссёру фильма «Прогулка по эшафоту» снять её обнажённой. По словам актрисы, в сценарии этой сцены не было, но Певцов за её спиной договорился с режиссёром, что эпизод с обнажением будет снят. Несмотря на это, вскоре у Дроздовой и Певцова развилась «тотальная дружба», затем переросшая в любовь.