Ольгу Дроздову госпитализировали с жалобами на боли в сердце

https://static.news.ru/photo/0a321dba-138c-11eb-91e3-fa163e074e61_660.jpg Ольга Дроздова Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

В ночь на 21 октября в Москве госпитализировали актрису театра и кино Ольгу Дроздову.

Знаменитость обратилась к медикам с жалобами на боли в сердце. Врачи оценивают состояние актрисы как стабильно нормальное, прямой угрозы жизни Дроздовой не выявлено. Тем не менее ей придётся провести несколько дней в медицинском учреждении. Подробности диагноза артистки не приводятся, передают «Невские Новости».

Ранее Дроздова рассказала о начале отношений с коллегой Дмитрием Певцовым. Как передавал NEWS.ru, Дроздова заявила, что актёр «подставил» её, разрешив режиссёру фильма «Прогулка по эшафоту» снять её обнажённой. По словам актрисы, в сценарии этой сцены не было, но Певцов за её спиной договорился с режиссёром, что эпизод с обнажением будет снят. Несмотря на это, вскоре у Дроздовой и Певцова развилась «тотальная дружба», затем переросшая в любовь.