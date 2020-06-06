Ольга Орлова засветила грудь под прозрачным топом

https://static.news.ru/photo/8786e71a-a7c5-11ea-bd79-fa163e074e61_660.jpg Ольга Орлова Фото: olgaorlova1311/instagram.com

Певица и телеведущая Ольга Орлова разместила пикантное фото в Instagram. Откровенный кадр вызвал много споров в Сети. Сама певица не видит ничего плохого в таких фотографиях и призывает не приравнивать сексуальность к пошлости. На снимке экс-солистка «Блестящих» предстала в прозрачном белом топе, сквозь который просвечивает её грудь.

Для каждого человека грань между сексуальностью и пошлостью очень тонка... Считается, если фото не оскорбляет чувства других людей, то это не вульгарно. Но для каждого из нас это очень индивидуально... Интересно узнать ваши мысли об этом. P. S. Представляю, что сейчас начнётся, — подписала снимок певица.

Пользователи отметили, что звезда выглядит идеально для своего возраста. Они осыпали Орлову комплиментами и сообщили, что предпочитают чаще видеть её фото нежели наблюдать за её домашними питомцами.

Лучше смотреть на такие снимки, чем на собак, — написал один из подписчиков знаменитости.

В последнее время имя Ольги Орловой всё чаще всплывает в скандалах. Ряд Telegram-каналов сообщали, что бывшую участницу поп-группы «Блестящие» и её экс-супруга Александра Карманова московские чиновники обвинили в незаконной перепланировке квартиры. Орлова и Карманов несколько лет назад приобрели квартиру в центре Москвы, напротив храма Христа Спасителя. В 2014 году супруги в процессе переделки сантехники якобы залили соседку.

Сама певица опровергла информацию о начале судебных разбирательств с жилищной инспекцией. Знаменитость заявила, что ни с кем не судится, а вопрос с перепланировкой квартиры закрыли ещё в 2019 году, писал NEWS.ru.