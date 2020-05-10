Певица Ольга Орлова опровергла информацию о суде с жилинспекцией

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова опровергла информацию о начале судебных разбирательств с жилищной инспекцией из-за незаконного ремонта в квартире.
Знаменитость заявила, что ни с кем не судится, а вопрос с перепланировкой квартиры закрыли ещё в 2019 году. По её словам, должностные лица требовали разрешения осмотреть апартаменты, но певица подала апелляционную жалобу, в которой назвала решение суда незаконным и необоснованным. В итоге Орлова выплатила 300 рублей по этому делу,
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что бывшую участницу поп-группы «Блестящие» Ольгу Орлову и её экс-супруга Александра Карманова московские чиновники обвинили в незаконной перепланировке квартиры. Орлова и Карманов несколько лет назад приобрели квартиру в центре Москвы, напротив храма Христа Спасителя. В 2014 году супруги в процессе переделки сантехники залили соседку, писал NEWS.ru.
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