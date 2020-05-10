Певица Ольга Орлова судится с жилинспекцией из-за незаконного ремонта

Бывшую участницу поп-группы «Блестящие» Ольгу Орлову и её экс-супруга Александра Карманова московские чиновники обвинили в незаконной перепланировке квартиры.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Орлова и Карманов несколько лет назад приобрели квартиру в центре Москвы напротив храма Христа Спасителя. В 2014 году супруги в процессе переделки сантехники залили соседку и заплатили ей 250 тысяч рублей компенсации.
Жилинспекция подозревает, что хозяева квартиры продолжили перепланировку жилища без соблюдения необходимых норм. Хамовнический суд уже оштрафовал Орлову на 300 рублей по этому делу и обязал её пустить чиновников в квартиру для освидетельствования, однако из-за коронавируса этот визит откладывается.
Как передавал NEWS.ru, в феврале Ольга Орлова призналась, что нашла свою настоящую любовь.
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