Один из братьев Богданофф скончался в возрасте 72 лет

Французский телеведущий русского происхождения Гришка Богданофф, брат близнец Игоря Богданофф, умер в возрасте 72 лет в парижском госпитале, сообщает агентство AFP. Братья были известными французскими шоуменами и популяризаторами науки.

Окружённый любовью своей семьи и близких, Гришка Богданофф мирно скончался 28 декабря 2021 года, чтобы присоединиться к своим звёздам, — цитирует заявление семьи агентство AFP.

Настоящие имена братьев — Игорь Юрьевич и Григорий Юрьевич Остасенко-Богдановы. Их отец — Юрий Михайлович Остасенко-Богданов (1928–2012) был русским художником, который эмигрировал во Францию. Братья с 1970-х стали работать на французском телевидении. В частности, они вели научно-популярные передачи и популяризировали науку.

В 1990-х годах братья смогли защитить докторские диссертации, но в 2010 году Национальный комитет научных исследований по математике и теоретической физике аннулировал звания докторов, сообщив, что работы братьев Богданофф не представляют научной ценности. В России Богданофф стали известны недавно во многом из-за своей необычной внешности, которая послужила поводом для создания интернет-мемов.