Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная»

https://static.news.ru/photo/1d6bae7a-b6c3-11eb-bdfc-96000091f725_660.jpg Фото: andreamezamx / instagram

Мексиканка Андреа Меза стала новой «Мисс Вселенная». Корону ей передавала победительница 2019 года, модель из ЮАР Зозибини Тунци. Видео с награждения Меза выложила в своём Instagram.

В пятёрке лидеров кроме Мексики были Бразилия, Индия, Доминиканская республика и Перу. Мексика третий раз за всю историю побеждает в конкурсе. Ранее корону увозили домой представительницы этой страны в 1991 году и 2010 году.

На церемонии награждения-2021 Андреа Меза предстала в красном платье в пол, полностью расшитом стразами. На спине наряда был вырез. Победительница едва сдержалась, чтобы не разрыдаться, когда остальные девушки окружили её и громко поздравляли. Она обнимала и благодарила всех своих соперниц.

Меза — старшая из трёх дочерей в семье. У неё есть китайские корни. После окончания средней школы она поступила в Автономный университет Чиуауа, где изучала программную инженерию. Она получила диплом в 2017 году и впоследствии начала работать в Мексике инженером-программистом в дополнение к своей карьере модели.

Представительница России Алина Санько не прошла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная». Она 2019 году получила титул «Мисс Россия».