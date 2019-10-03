https://static.news.ru/photo/02aaa048-e684-11e9-9403-fa163e074e61_660.jpg Нюша Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица Нюша попросила своего бывшего возлюбленного Егора Крида не упоминать её имя в своих интервью. По её словам, это некрасиво со стороны музыканта. Об этом она заявила на YouTube-шоу Марии Метельниковой.

По словам звезды, и она, и её бывший парень являются медийными личностями, а люди всегда любили копаться в чужом грязном белье.

Я устала от этого. Не знаю, что ещё можно об этом сказать, потому что мне, в принципе, не нравится об этом говорить, — сказала девушка.

Нюша также назвала их отношения сериалом, который для многих завершился несколько лет назад.

Как ранее писал News.ru, Нюша решила присоединиться к набирающему по всему миру обороты популярному флешмобу Bottle Cap Challenge, когда популярные личности и обычные люди пытаются ногой открыть крышки различных бутылок.