«Новое измерение»: Лель раскрыла последствия смерти папы римского Катя Лель заявила, что миру предсказали новую эпоху после смерти папы римского

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Катя Лель

Певица Катя Лель на премии «Женщина Года» от журнала FB заявила NEWS.ru, что существует пророчество, связанное с папой римским Франциском. По ее словам, согласно предсказанию, после смерти священнослужителя начнется новая эпоха истории человечества.

На самом деле будет новое измерение, которое в итоге пришло, новый отсчет времени. Так и предсказывалось пророчеством, что когда уйдет папа римский, будет новая чистота, новая энергия <...> просто начинается новый период человечества, — отметила артистка.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл в послании камерленго Римско-католической церкви кардиналу Кевину Фарреллу выразил соболезнования в связи с кончиной Франциска. Он добавил, что с ушедшим из жизни папой римским связан важный этап в отношениях между РПЦ и католической церковью.

Ранее сообщалось, что на церковной службе в колумбийском городе Агуас-Кларас замироточила статуя Девы Марии. Уточняется, что это произошло 18 апреля — за несколько дней до смерти папы римского Франциска.

Известно, что папа римский Франциск может быть похоронен в период с пятницы по воскресенье, с 25 по 27 апреля. Точную дату определят кардиналы, которые созовут для обсуждения специальное совещание.