«Носорог волнуется»: ведущий «Маски» показал, что творится за кулисами шоу

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров показал, как волнуются участники проекта пред выходом на сцену. В сторис Instagram шоумен
Носорог волнуется, переживает, готовится к выступлению. Обдумывает свою хореографию, — прокомментировал за кадром Макаров.
В ролике видно, как Носорог нервно ходит, после чего садится на стул и задумывается.
Вечером 11 апреля в эфир НТВ выйдет девятый по счету выпуск шоу «Маска». В проекте осталась всего половина участников. У судей до сих пор нет единого мнения, кто может скрываться под маской Носорога. Предполагают, что это может быть певец Влад Соколовский или актёр Станислав Ярушин.
В предыдущем выпуске маску сняли с Единорожки. Под ней оказалась певица Ирина Дубцова. Как ранее писал NEWS.ru, за два дня до шоу о «100-процентной уверенности» в том, что под маской Единорога Дубцова, сказала её коллега и участница первого сезона передачи Юлианна Караулова.