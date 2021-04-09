«Носорог волнуется»: ведущий «Маски» показал, что творится за кулисами шоу

https://static.news.ru/photo/98f04f46-9acc-11eb-a290-96000091f725_660.jpg Вячеслав Макаров Фото: makarovvodolei/vk.com

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров показал, как волнуются участники проекта пред выходом на сцену. В сторис Instagram шоумен опубликовал видео, снятое за несколько минут до начала выступления участника в маске Носорога.

Носорог волнуется, переживает, готовится к выступлению. Обдумывает свою хореографию, — прокомментировал за кадром Макаров.

В ролике видно, как Носорог нервно ходит, после чего садится на стул и задумывается.

Вечером 11 апреля в эфир НТВ выйдет девятый по счету выпуск шоу «Маска». В проекте осталась всего половина участников. У судей до сих пор нет единого мнения, кто может скрываться под маской Носорога. Предполагают, что это может быть певец Влад Соколовский или актёр Станислав Ярушин.

В предыдущем выпуске маску сняли с Единорожки. Под ней оказалась певица Ирина Дубцова. Как ранее писал NEWS.ru, за два дня до шоу о «100-процентной уверенности» в том, что под маской Единорога Дубцова, сказала её коллега и участница первого сезона передачи Юлианна Караулова.