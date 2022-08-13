«Никто её не ждёт»: Соседов высказался об утрате карьеры Пугачёвой Соседов назвал крайне маловероятным возвращение Пугачёвой на отечественную сцену

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алла Пугачёва

Сергей Соселов назвал крайне маловероятным возвращение Аллы Пугачёвой на российскую сцену. По его словам, карьера певицы закончилась ещё в 90-х, а антироссийские высказывания её молодого мужа только усугубили ситуацию, пишет «Вечерняя Москва».

Музыкальный критик заявил, что артистка больше не востребована в России и «никто не ждёт её с распростёртыми руками».

О каком творчестве или возвращении на сцену может идти речь? Да и в Израиле, куда она уехала и где проживает большое количество русскоговорящих, она тоже оказалась никому не нужной, — сказал Соседов.

Что же касается возвращения певицы домой, она вполне может приехать так как не делала никаких антироссийских заявлений. Поэтому ничто не может помешать артистке вернуться на родину.

Совсем иначе обстоит ситуация с супругом Пугачёвой, Максимом Галкиным. Он негативно высказывался в адрес властей и россиян, что будет иметь свои последствия.

Максим сделал несколько серьёзных заявлений, которые не пройдут бесследно для него. Как минимум у него не будет концертной деятельности в России, — считает критик.

Всё, на что может рассчитывать Галкин, это мелкие корпоративы.

Но я хочу вас заверить, что они не пропадут. У этой пары столько денег, что они могут до конца жизни не работать, — заверил Соседов.

Ранее латвийский композитор Раймонд Паулс рассказал, что российская певица Алла Пугачёва планирует вернуться в Россию. По его словам, артистка намерена приехать в Москву вместе с детьми.