«Никому её не показывал»: Цой признался, как в 9 лет влюбился в танцовщицу Певец Анатолий Цой признался, что первую песню о безответной любви в 9 лет посвятил танцовщице

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Анатолий Цой

Солист группы MBAND и победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой рассказал «360», что свою первую песню написал в девять лет. Певец посвятил композицию о любви девочке-танцовщице, которая тогда не обращала на него внимания. Артист добавил, что «никому эту песню не показывал», за исключением лучшего друга, который в ответ сказал, что Цой — гений.

Она была очень банальной и примитивной, про любовь, естественно. Это была история, как я влюбился в одну танцовщицу, которая не обращала на меня внимания, — рассказал Цой.

Певец также рассказал, что обычно сам пишет песни, однако в связи с загруженностью в последнее время практически не успевает работать, поэтому над созданием его треков трудится целая команда профессионалов.

Ранее Анатолий Цой рассказал, сколько ему заплатили за участие в первом сезоне шоу «Маска». Он утверждает, что участвовал в проекте абсолютно бесплатно. Цой в первом сезоне шоу выступал в костюме Льва. Исполнитель в итоге добился победы.