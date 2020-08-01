Николай Басков показал, с кем теперь живёт

https://static.news.ru/photo/7ef5d86c-d3f9-11ea-8d93-fa163e074e61_660.jpg Николай Басков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Николай Басков опубликовал в социальной сети видео, которым показал поклонникам, с кем теперь живёт.

Похудевший и сильно изменившийся 43-летний артист представил публике свою «королеву». Ею оказался голубоглазый котёнок породы шотландская вислоухая по кличке Шанель.

Кто это такое красивое, кто это такое ласковое? — отмечает в Instagram артист, снимая на видео питомца.

Шанель вызвала волну восторженных комментариев у поклонников певца. Многие обрадовались тому, что теперь золотой голос России не будет так одинок.

Ранее Басков сообщил, что «нагулялся» после развода и хочет создать семью. Артист также назвал, какие качества хочет видеть в будущей супруге. К идее создания семьи он пришёл во время самоизоляции, когда гостил у своих друзей в загородном доме. Певец отметил, что для него не так важна внешность будущей избранницы, как то, что она станет «хозяйкой дома». Артист также выразил надежду, что его будущая жена будет с ним «на одной волне», писал NEWS.ru.