«Какая разная осень»: Николаев поделился снимками дочерей из США и России

https://static.news.ru/photo/d9c04dec-21ae-11eb-ae61-fa163e074e61_660.jpg Игорь Николаев Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Певец и композитор Игорь Николаев продемонстрировал поклонникам своих подросших дочерей. Правда, собрать их вместе не удалось, поэтому в одном кадре он совместил снимки, сделанные в разных частях света.

Старшая дочь 60-летнего музыканта Юлия живёт в Майами. Она пошла по стопам отца, но лишь отчасти: совмещает амплуа композитора с работой врача. В США 42-летняя наследница именитого российского папы живёт с матерью — Еленой Кудряшовой, одноклассницей и первой любовью Николаева.

А вот младшая дочь Вероника, рождённая в третьем браке с Юлией Проскуряковой, не только петь пробует, как её родители, но и писать музыку со стихами.

На снимках старшая дочь музыканта запечатлена на фоне катера и воды. Светит яркое солнце, а сама она в лёгкой одежде. В кадре с младшей небо затянуто облаками, на газоне видна пожелтевшая листва, а на девочке тёплая куртка.

Мои любимые дочки. Какая же разная у них осень, и как же они друг по другу скучают! — написал Николаев в Instagram.

Несмотря на разницу в возрасте в 37 лет обе дочки музыканта прекрасно ладят друг с другом. Каждый год младшая сестра приезжает в гости к старшей и регулярно получает от нее посылки с подарками. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса родственная встреча не состоялась, о чём композитор явно сожалеет.

Ранее, как писал NEWS.ru, личный фотограф примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой поделился архивной фотографией с видом из окна квартиры Николаева в Майями.